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https://www.24chasa.bg/sport/article/23108488 www.24chasa.bg

Георги Миланов подписа за 2 г. с "Ботев" (Пд)

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„Ботев" (Пловдив) осъществи трансферен удар, за който "24 часа" съобщи още на 12 юни.. „Жълто-черните" привлякоха в редиците си атакуващия футболист Георги Миланов.

Договорът му е за две години, с опция за удължаване на контракта.

Георги Миланов е роден на 19 февруари 1992 година и има богат опит както в българското първенство, така и в чужбина. През 2012 година е избран за футболист №1 на България.

В кариерата си Миланов е 2-кратен шампион на Русия с ЦСКА (Москва), 2-кратен шампион на България с „Литекс" (Ловеч), носител на купата на Унгария с „МОЛ Види" (Секешфехервар) и носител на купата на България с „Левски".

Атакуващият футболист има 54 мача за националния отбор на България. За последно Миланов игра за румънския „Динамо" (Букурещ), където записа общо 94 мача.

Георги Миланов ще носи фланелката с номер 17 в състава на пловдивчани.

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