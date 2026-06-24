Швейцария спечели група В, Канада е втора, но почти сигурно и Босна е в елиминациите

Швейцария спечели първото място в група В на световното, след като победи с 2:1 един от съдомакините Канада в последните двубои от първата фаза. Швейцарците финишираха със 7 точки. Въпреки загубата канадците са втори с 4, като изпревариха Босна и Херцеговина по голова разлика. Балканците нанесоха загуба на Катар с 3:1, но на 99,9% също се класират на 1/16-финал като един от най-добрите отбори на трето място в групата. Катар остана последен само с една точка.

Преди мача във Ванкувър канадците изкараха на почетна обиколка Ишмаел Коне, чиито крак бе счупен на двубоя с Катар.

Канадците държаха първото място в групата до първите секунди на второто полувреме, когато Рубен Варгас от "Севиля" откри за Швейцария. В 57-ата минута Йохен Манзамби от "Фрайбург" направи 2:0. Канадците върнаха едно попадение в 76-ата минута, когато се разписа Промис Дейвид, който рита за белгийския "Унион Сан Жилоа".

Все пак това е грандиозен успех за канадците, които пради това световно нямаха и победа, а сега влязоха в елиминациите.

В съседния на Ванкувър американски град Сиатъл босненците нямаха никакви проблеми с аутсайдера. Карим Алайбегович от "Залцбург" откри резултата 29-ата минута, а само 5 по-късно Махмуд Абонада си вкара автогол. Така световното подгони рекорда за най-много попадения в собствената мрежа, поставен в Русия.

В 42-ата минута Хасан Ал Хайдос намали, но в 80-ата Ермин Махмич от "Либерец" вкара третия гол за Босна.