Винисиус вкара втори на Шотландия, Хаити и Мароко си спретват голово шоу

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След 45 мин Бразилия води 2:0 на Шотландия. И по този начин държи първото място в групата C.

Винисиус рано-рано даде аванс на родината си в Маями.

5-крататните първенци на планетата откриха още в 7-ата мин. Асът на "Реал" (М) се възползва от груба грешка в отбраната. МакКена бе притиснат от Раян и топката се отклони към Винисиус. Крилото финтира стража на Шотландия и на празна врата не сбърка. Така звездата на Бразилия се разписа в 3-и пореден мач за родината си на мондиала (вкара и в първата два мача от групата).

В 22-ата мин Винисиус отново се възползва от нова груба грешка на тима на Стив Кларк. Бранител на Шотландия позволи топката да му бъде отнета фронтално на границата на наказателното поле. Озовал се сам срещу стража на британците бразилската звезда не сбърка. След проверка с ВАР обаче попадението на Винисиус бе отменено, а причината - нарушение на звездата.

Все пак крилото на Бразилия отбеляза и втори гол. Той падна в самия край на първото полувреме. Ангъс Гън не се намеси добре при центриране на Гимараес, а Винисиус чакаше на задна греда и на празна врата без проблеми реализира 4-ото си попадения в турнира.

В другия мач от групата в Атланта отпадналият от първенството тим на Хаити и Мароко си спретват голово шоу - 2:2 до почивката. Резултатът бе открит от Лени Жоузеф, чийто удар с петичка в 10-ата мин се удари в гърба на Ясин Боно и влезе в мрежата.

В 39-ата мин 1/2-финалистът от миналото световно изравни чрез Хакими.

Няколко минути по-късно островитяните отново шокираха африканците. Точен този път бе Исидор.

Радостта на Хаити не трая дълго. 4 минути по-късно Мароко отново изравни. Исмаел Сайбари отбеляза 3-ия си на турнира след асистенция на Хакими.