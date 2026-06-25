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Катар изравнява антирекорд на България на световни първенства

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Махмуд Абунада Снимка: РОЙТЕРС

Катар стана едва четвъртият отбор в историята на Световните първенства, който си отбелязва автоголове в два поредни мача от турнира, съобщи MisterChip на личната си страница в социалната мрежа X.

Това се случи в третия кръг на груповата фаза на Световното първенство през 2026 г. срещу Босна и Херцеговина (1-3), когато топката в собствената си врата прати катарецът Махмут Абунада.

Това се е случвало преди в следните мачове:

България (1966) - срещу Португалия и Унгария, разписват се Иван Вуцов и Иван Давидов.

Нигерия (2014, 2018) - срещу Франция и Хърватия.

Русия (2018) - срещу Уругвай и Испания.

Катарците с една точка на това световно завършиха четвърти и последни в групата. Швейцария я спечели групата си (7 точки), докато Канада завърши втора (4). Трети е Босна и Херцеговина (4) с доста прилични шансове за 1/16-финал. 

Махмуд Абунада

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