Бленджини започна лошата серия срещу Италия за България и я завърши

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В повторение на финала от световното във Филипините миналия септември волейболистите ни играха много силно и с необходимото хладнокръвие, за да пречупят първенеца на планетата Италия с 3:2.

Двубоят бе първи от втората седмица в Лигата на нациите. В словенската столица Любляна България излезе за 11-и път от 11 г. насам срещу Италия след 10 загуби поред.

За последно победихме “адзурите” на Европейските игри в Баку (Азер) през юни 2015-а. 4 месеца по-късно дойде първата от 10-те загуби и тя бе много болезнена.

В мача за третото място на европейското първенство в София националите отстъпиха с 1:3. Треньор на Италия бе Джанлоренцо Бленджини.

Отново той вече начело на България вчера сложи край на лошата серия за тима ни срещу родината му със сладкия успех в Любляна.

Той повлия на класирането на двата отбора в световната ранглиста. Националите изпревариха Сърбия и Германия, за да се настанят на 8-ата позиция, на която отдавна не са били. Както е известно, мястото в световната ранглиста може да се окаже определящо за участие в олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис.

Загубата от България пък означаваше за Италия слизане от лидерската позиция, където се настани Полша.

В Любляна довечера момчетата на Бленджини срещат домакините от Словения. Утре почиват, а в събота и неделя са мачовете срещу Канада и Украйна.

Волейболистите биха

3:2 световния шампион

за първи успех от 11 г.