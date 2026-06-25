Нов странен партньор на ФИФА - борса за прогнози на 2 месеца

Дълго време ФИФА и УЕФА не приемаха залози на основните си събития: световното първенство, европейското първенство и Шампионската лига. Но през последните няколко години настъпи значителна промяна. Първо, УЕФА подписа договор с основен букмейкърски партньор, с ексклузивна реклама по време на мачовете от Шампионската лига. По-късно друг трансконтинентален гигант в залаганията направи кратка поява на европейското.

А за световното първенство през 2026 г. се появиха и партньори от игралната индустрия и доста неочаквано борсата за прогнози ADI Predictstreet. Тази сделка повдигна много въпроси сред тези, които са потопени в залаганията и развитието на борсите за прогнози.

Министърът, издал лиценза, е пряко свързан с проекта

Когато ФИФА подписа договор с ADI Predictstreet в началото на април, президентът на асоциацията Джани Инфантино нарече многогодишното споразумение “нов етап в ангажирането на феновете”. Мнозина в гейминг индустрията бяха изненадани. Защо не Polymarket или Kalshi - гиганти, които представляват почти 95% от сделките на борсите за прогнози? Нещо повече - тъй като и двете компании имат лиценз в САЩ, нямаше да има правни усложнения.

Към момента на подписване на договора (6 април), ADI Predictstreet беше фиктивна компания. Без работещ продукт тя беше лицензирана само в офшорната юрисдикция на Гибралтар. И както откриха изследователи от норвежкото издание Josimar, документите са получени само няколко дни преди подписването на договора. Това означава, че преговорите по сделката очевидно са започнали много преди каквато и да е легализация. Министърът на правосъдието на Гибралтар Найджъл Фийтъм дори публично се похвали, че лицензът е издаден за рекордно кратко време. От учредяването на компанията до получаването на лиценза е отнело само девет дни. За сравнение, в България самото създаване на компания отнема пет работни дни. А получаването на лиценз за букмейкър е доста трудна задача. Технически, разбира се, това може да се направи само за седмица, но на практика отнема поне три месеца.

Но един от директорите на ADI Predictstreet работи в адвокатска кантора, чийто партньор е министър Фийтъм, който издава лиценза. ADI Predictstreet работи с блокчейна ADI Chain, проект, пряко свързан с кралското семейство на емирството Абу Даби. Тази криптовалута дори се поддържа от Централната банка на ОАЕ и има договори с Mastercard.

И накрая: до април 2026 г. никой не беше чувал за ADI Predictstreet като участник на пазара. Дори не като дребен участник. По-късно компанията майка потвърди: да, това е първото публично предлагане на компанията. Оказва се, че този договор с ФИФА не е с доказан и престижен партньор, а по-скоро е сключен, за да помогне на кралското семейство на Абу Даби да пусне нов продукт.

Шефът търгувал с вътрешна информация, а главният изпълнителен директор е в “Катаргейт”

Председателят на компанията Аджай Бхатия, който позира с президента Джани Инфантино в прессъобщението на ФИФА, е хванат в търговия с вътрешна информация само преди шест месеца.

По време на сделката Бхатия е главен изпълнителен директор и управляващ директор на QuantLase Lab, компания, подкрепяна от кралското семейство на Обединените арабски емирства. Той е обвинен в закупуване на акции в Adani Group, индийски енергиен гигант, преди да се разкрие, че компанията майка на QuantLase Lab инвестира в Adani Group. По този начин той реализира печалба от около 50 000 долара - не много, но незаконно.

Делото срещу него беше официално приключено, но не защото вината му не е доказана. Бхатия постига споразумение с Индийския съвет по ценни книжа и борси (SEBI) и плати глоба от приблизително 150 000 долара.

Само няколко дни след обявяването на сделката с ФИФА ADI Predictstreet назначава нов главен изпълнителен директор, Димитриос Псаракис. Веднага е разкрито, че Псаракис е работил с Ева Кайли, бивш заместник-председател на Европейския парламент от Гърция, която е в центъра на корупционен скандал, свързан с предишното световно първенство, т. нар. “Катаргейт”.

Компанията отговаря: “Димитриос Псаракис никога не е бил обвинен в никакви нарушения. Той остава световно признат експерт в областта на блокчейна и чете лекции във водещи университети, международни организации и професионални срещи на върха на тема финтех, регулаторни технологии, блокчейн и дигиталната трансформация на банковите и финансовите услуги по целия свят”. Това, между другото, също е вярно: Псаракис е член на Глобалния бизнес съвет за блокчейн и като цяло е висококвалифициран икономист. Репутацията му обаче пострада след “Катаргейт”. Същността на този скандал: група членове на Европейския парламент бяха заподозрени в получаване на пари и подаръци от лица, свързани с правителствата на Катар и Мароко, в замяна на лобиране за интересите на тези страни в Европа. Ева Кайли прекара шест месеца в затвора, след това шест месеца под домашен арест, преди адвокатите ѝ да осигурят отпадането на обвиненията срещу нея.

Какво всъщност е това?

Това са платформи, където можете да залагате на почти всяко събитие по света: от сватбата на Тейлър Суифт до датата на разговорите между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Спортът представлява голям процент от оборота. Обемите на тези борси растат година след година, достигайки 44 милиарда през 2025 г. и това очевидно не е таванът. Самите платформи продължават да чупят месечни рекорди. През януари 2026 г. те поставиха рекорд за дневен оборот от 700 милиона долара или около 56,5 милиарда рубли. Може би ще го актуализират допълнително по време на световното първенство.

За повечето страни пазарите за прогнози са сива зона. Да, незаконните букмейкъри са забранени почти навсякъде, но основният въпрос е: считат ли се пазарите за прогнози за букмейкъри? Всъщност борсите за прогнози могат да се считат за букмейкъри. За потребителя механиката е абсолютно същата, само че диапазонът от потенциални линии е много по-широк. Но основният нюанс е законен. И де юре борсите за прогнози не се считат за букмейкъри в никоя държава, така че има много възможности за манипулация.

Ако човек направи залог при букмейкър, той всъщност си дава парите директно на него. Но ако направи залог на борса за прогнози, тя действа само като посредник. Засега подобни платформи използват правни вратички, тъй като онлайн системата е разработена и пусната в експлоатация, преди която и да е държава да е адаптирала законите си към този формат.

През цялото това време публичните мениджъри на ADI Predictstreet обещаваха, че платформата ще стартира скоро. В действителност тя стартира едва на 8 юни - и регулаторите в много страни незабавно забраниха сайта.

Но това са собствени проблеми на компанията, докато ФИФА, която често експериментира с капитал от Близкия изток, крипто партньори и неизвестни организации, вероятно е доволна от договора.