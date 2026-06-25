Ro, Ro завладя Европа, да се готви Америка

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Ro! Ro! Ro!

Основната фенска тенденция на това световно първенство е норвежкото “викингско гребане”. Феновете синхронно дърпат въображаеми гребла и подвикват заразително с всяко движение.

Норвежците са превзели градовете домакини – те гребат навсякъде и обучават чужденци на същото.

Докато гребат, феновете повтарят простата норвежка дума Rо! (В превод “Греби!”). Скандирането бързо става популярно: лесно е за всеки ненорвежец да го повтори и е много подобно на легендарните исландски пляскания.

Разбира се, норвежките фенове, които гребаха навсякъде, оказаха най-силно влияние. Например преди дългоочаквания мач срещу Ирак

те щурмуваха пешеходна улица, седнаха на тротоара и се люлееха под ритъма на барабан

Друго предимство на флашмоба със скандиране е неговата простота, а оттам и удобство. Не са необходими реквизити. Основното е да се намери място за сядане!

Когато норвежкият отбор играеше първия си мач на стадиона в Масачузетс, много запалянковци се събраха в Бостън. Те не бездействаха: учеха на гребане фенове от други страни.

Тенденцията достигна дори до самата Норвегия. На заседание на парламента на страната, председателят му Масуд Гарахани призова всички присъстващи да подкрепят отбора на световното първенство. Вместо барабан Гарахани използва трибунката за речи, почуквайки в ритъм.

Традицията е скорошна. Норвежците за първи път опитаха гребане в началото на юни по време на приятелски мач срещу Швеция.

Депутати от парламента на Норвегия се включиха в Ro, Ro.

Местните медии оцениха и интервюираха Халвор Висте Берг, инициатора на фенското движение “Олебергет”, който беше на трибуните. Той беше един от първите, които публикуваха видео от гребането, събрало близо десет милиона гледания само за няколко дни. Ето неговите думи:

“Мнозина ни сравняват с исландските фенове и това е логично

Но аз мисля, че нашето скандиране е коренно различно и много по-готино. Сигурен съм, че може да стане хит в САЩ. Не се страхувайте да се откроявате. Ако постоянно се тревожите какво мислят другите, тогава няма нужда да правите фенклуб.”

Според спортния социолог Арве Йелсет норвежците очевидно са били вдъхновени от други скандинавци: “Те имитират исландските фенове. Ръкоплясканията в ускоряващ се ритъм бяха нови за привържениците на националния отбор. От гледната точка на страничен наблюдател представянето на норвежците също изглежда впечатляващо.”

Активните фенове се подготвят за световното първенство отдавна: още в края на март

те записаха песен с популярния норвежки изпълнител Katastrofe

Припевът ѝ повтаря вече известната фраза Ro!

Всички очакват песента с изобилието си от препратки към световното първенство да се превърне в неофициален химн на норвежкия национален отбор на турнира. Например редовете за фиорди и викингски завоевания: “Първо завладяхме Европа, а сега плаваме към Америка!”.

Гребането напомня за морските завоевания на викингите през Ранното средновековие. По онова време викингските военни кораби, наричани дракари, са имали до 35 чифта гребла. Съществува теория, че викингите са достигнали Северна Америка още през 20-те години на XI век, където са се заселили на острова, сега наречен Нюфаундленд, който принадлежи на Канада.

Засега норвежците гребат по улиците на САЩ.