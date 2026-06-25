Мексико играе за престиж, Чехия, Южна Африка и Република Корея - за 1/16-финал (съставите)

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Само съдомакинът на световното Мексико играе без напрежение в последния кръг на група "А".

Ацтеките са в две победи в първите два мача и това ги прави недостижими на върха, както и твърди 1/16-финалисти.

От другите три отбора с най-големи шансове са южнокорейците, които имат три точки и вероятно дори равен срещу аутсайдера засега в групата Южна Африка (1 точка) ще им стигне за класиране от второ място. Чехите обаче трябва да гонят победа срещу мексиканците, защото при равен 2-те набрани от тях точки едва ли ще ги вкарат между 8-те трети отбора с най-добър актив.

Ето стартовите състави за мача на "Ацтека".

Чехия: Матей Коварж, Робин Гранач, Томаш Голеш, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфал, Михал Садилек, Лукаш Черв, Адам Гложек, Давид Доудера, Денис Вишински, Павел Шулц.

Мексико: Раул Ранхел, Хорхе Санчес, Исраэл Рейес, Луис Ромо, Матео Чавес, Сесар Монтес, Эдсон Алварес, Хилберто Мора, Роберто Альварадо, Хулиан Киньонес, Гильермо Мартинес.

Избраниците на треньорите за двубоя в Монтерей.

Южна Африка: Уилямс, Модиба, Окон, Мбокази, Мудау, Мбатха, Ситхоле, Мофокенг, Апполис, Масеко, Макгопа.

Република Корея: Ким Сун Кю, Ли Ки Хюк, Ким Мин Дже, Ли Хан Бом, Ли Те Сок, Хван Ин Бьом, Пак Сън Хо, Сол Юн Ву, Хван Хи Чан, Ли Кан Ин, О Хьон Кю.