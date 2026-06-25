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Бивш младежки национал се завръща в "Ботев" (Пд)

Велизар Маджаров

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Димитър Тонев Снимка: "Ботев" (Пд)

Бившият младежки национал Димитър Тонев се завръща в родния си клуб "Ботев"(Пд). 24-годишният офанзивен халф разтрогна преди дни с "Черно море" и вече се е договорил с пловдивчани и ще засили конкуренцията в селекцията на старши треньора Станислав Генчев.

Тонев, който има 75 мача с екипа на "жълто-черните", с 4 гола и 5 асистенции е ритал още за "Пирин" Благоевград и "Крумовград".

От "Ботев" обявиха, че дублиращият тим, който възродиха ще домакинства на мачовете си от Югоизточна трета лига на футболен комплекс "Никола Щерев"-  Старика в "Коматево". Входът ще е безплатен.

Старши треньор ще е Милен Кунчев, с помощник Александър Грънчарски.

Димитър Тонев Снимка: "Ботев" (Пд)

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