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Стоичков специален гост в бенефиса на Теодор Салпаров

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Най-великият български футболист Христо Стоичков стана на 60 години

Христо Стоичков ще бъде специален гост в бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда" на 5 септември в София.

Най-успешният български футболист потвърди присъствието си на събитието в навечерието на европейското първенство по волейбол, един от домакините на които ще бъде България, съобщиха организаторите.

"На 5 септември искам да напълним залата и да направим един празник на нашия голям приятел Теди Салпаров", заяви Стоичков в специално видео-обръщение за бенефиса на Салпаров. - "Той го заслужава, защото ще остане великанът на българския волейбол. Искам да направим великолепно нещо. Всички гости да останат така възхитени от нашето гостоприемство. Теди, аз на 5 септември ще бъда с теб!", казва още носителят на "Златната топка".

Събитието ще събере някои от най-големите звезди на световния волейбол и популярни личности от българския шоу бизнес. Бенефисът "Една кариера - една легенда" ще бъде излъчен директно по btv, а билетите за грандиозното шоу са в мрежата на eventim, urbo и kupibileti.bg.

Най-великият български футболист Христо Стоичков стана на 60 години

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