ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наш уролог обучава чуждестранни колеги как да опер...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23110490 www.24chasa.bg

ФИФА сменя още едно правило на световното

1352
СНИМКА: РОЙТЕРС

ФИФА иска да промени правилото за хвърлянето на монета преди изпълнението на дузпи на световното първенство по футбол.

От елиминационната фаза на мондиала съдиите ще извършват само едно хвърляне на монета, вместо две преди дузпи.

Съгласно настоящите правила, съдиите са задължени да извършват две хвърляния на монета. Едното дава на победителя правото да реши кой отбор ще изпълнява първи дузпите, а второто решава на коя врата ще се изпълняват дузпите. Ако капитанът има късмет два пъти при хвърлянето на монета, той може да определи и двата казуса.

В бъдеще капитанът, който спечели еднократното хвърляне на монета, ще има избор.

Или той решава към коя врата ще стреля неговият отбор, или кой отбор ще започне дузпите. Капитанът на другия отбор тогава ще реши другия въпрос.

За да влезе официално новото правило в сила от началото на елиминационната фаза на световното първенство на 28 юни, отговарящият за правилата орган - Международният съвет по футболните асоциации (IFAB), трябва да одобри предложената промяна.

Все още не е ясно дали правилото ще бъде прилагано и на други футболни събития след това световно първенство.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание