ФИФА сменя още едно правило на световното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ФИФА иска да промени правилото за хвърлянето на монета преди изпълнението на дузпи на световното първенство по футбол.

От елиминационната фаза на мондиала съдиите ще извършват само едно хвърляне на монета, вместо две преди дузпи.

Съгласно настоящите правила, съдиите са задължени да извършват две хвърляния на монета. Едното дава на победителя правото да реши кой отбор ще изпълнява първи дузпите, а второто решава на коя врата ще се изпълняват дузпите. Ако капитанът има късмет два пъти при хвърлянето на монета, той може да определи и двата казуса.

В бъдеще капитанът, който спечели еднократното хвърляне на монета, ще има избор.

Или той решава към коя врата ще стреля неговият отбор, или кой отбор ще започне дузпите. Капитанът на другия отбор тогава ще реши другия въпрос.

За да влезе официално новото правило в сила от началото на елиминационната фаза на световното първенство на 28 юни, отговарящият за правилата орган - Международният съвет по футболните асоциации (IFAB), трябва да одобри предложената промяна.

Все още не е ясно дали правилото ще бъде прилагано и на други футболни събития след това световно първенство.