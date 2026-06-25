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Ясен е първият 1/16-финал на световното

1996
Играчите на РЮА празнуват победата над Република Корея, класирала ги в елиминациите. Снимка: Ройтерс

Ясна е първата двойка за елиминациите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

На 1/16-финалите един срещу друг ще се изправят отборите на Канада и Република Южна Африка.

Канадският тим, воден от американския старши треньор Джеси Марш, завърши на второ място в група B.

Африканците с белгийския селекционер треньор Юго Броос (участвал е като футболист на мондиал 1986 в Мексико) начело зае втората позиция в група A.

И двата състава събраха по 4 точки в 3 мача. Двубоят между Канада и РЮА ще се изиграе на 28 юни на стадион „Соу-Фай Стейдиъм" в Лос Анджелис.

Играчите на РЮА празнуват победата над Република Корея, класирала ги в елиминациите. Снимка: Ройтерс

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