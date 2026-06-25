Министър Керязов награди бронзовите медалисти от Световната купа по спортна акробатика

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети бронзовите медалисти от Световната купа по спортна акробатика в Бургас Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов, съобщиха от пресцентъра на министерството. Българската двойка завоюва отличието при дебюта си при мъжете и жените в състезание от подобен ранг.

"Поздравявам ви за отличното представяне и за характера, който показахте. Да спечелиш медал още в първото си участие на Световна купа при мъжете и жените е сериозно постижение и доказателство за големия ви потенциал. Имаме традиции в спортната акробатика и аз вярвам, че с упорит труд и постоянство ще продължите да развивате таланта си и ще постигнете още по-големи успехи", каза министър Керязов.

Следващото голямо предизвикателство пред Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов е Световното първенство в Италия през септември. По думите на техния треньор Гергана Денева в следващите месеци усилията ще бъдат насочени към повишаване на трудността и прецизиране на изпълнението на съчетанията.

По време на срещата представителите на Българската федерация по спортна акробатика подчертаха, че България разполага със силно и перспективно поколение състезатели, което дава основание за оптимизъм за бъдещето на спорта у нас. Бяха обсъдени и предизвикателствата, свързани с подготовката за големите международни форуми, както и възможностите за още по-добро обезпечаване на тренировъчния процес.

Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов спечелиха бронзов медал за България при смесените двойки на Световната купа по спортна акробатика в Бургас. Състезателите с личен треньор Гергана Денева играха много стабилно и в квалификациите с балансовата и динамичната комбинации, и във финала с комбинираното си съчетание. С резултат 27.410 точки Вилиана и Кристиян спечелиха бронза на Световната купа и аплодисментите на публиката в "Арена Бургас". Златните медали са за Елисавета Медведева/Олег Майоров (Русия 1) с 29.010 точки, а сребърните - за Динара Аисина/Артемий Петровски (Русия 2) с 28.510.