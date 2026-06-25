Кола се вряза във футболни фенове, празнуващи победата на Мексико (Видео)

Кола се вряза в мексикански футболни фенове, които празнували победата на Мексико срещу Чехия.
Поне 17 души са пострадали в град Кабо Сан Лукас. Феновете са празнували по улиците на града след мача, в който Мексико победи с 3:0 Чехия и се класира за 1/16-финалите на мондиала.
Десетки се събраха след мача, за да отпразнуват победата и затвориха улиците около 21:45 ч. местно време.
Кадри от мястото на събитието показват как някои фенове се събират около черен автомобил в средата на пътя. Шофьорът ускорява и минава през тях. След това се опитва да избяга от мястото на инцидента.
Шофьорът е бил арестуван на място, пише в. "Сън". Според разкази в социалните мрежи преди полицията да дойде, феновете са пребили шофьора и той е в тежко състояние. Пострадалите фенове са откарани в болница.
Otro ángulo del atropellamiento masivo en el centro de Cabo San Lucas, varios aficionados fueron embestidos mientras celebraban la victoria de México vs Chequia.— Meganoticias.MX Oficial (@Meganoticias_MX) June 25, 2026
Información https://t.co/TUFJsURrGj pic.twitter.com/uPHca7EHpt
Minutos antes del atropellamiento masivo en Los Cabos. Aficionados comenzaron a balancear al auto cuando d pronto avanzó rápidamente y embistió a decenas. Personas fueron por él y lo golpearon. Fue trasladado grave a un hospital. La Procuraduría estal investiga los hechos. pic.twitter.com/0TIwJociHk— Gladys R. Navarro (@gladys_rn) June 25, 2026
Minutos antes del atropellamiento masivo en Los Cabos. Aficionados comenzaron a balancear al auto cuando d pronto avanzó rápidamente y embistió a decenas. Personas fueron por él y lo golpearon. Fue trasladado grave a un hospital. La Procuraduría estal investiga los hechos. pic.twitter.com/0TIwJociHk— Gladys R. Navarro (@gladys_rn) June 25, 2026