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Кола се вряза във футболни фенове, празнуващи победата на Мексико (Видео)

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Моментът, в който колата (черната) се врязва във феновете Кадър: Екс/Meganoticias_MX

Кола се вряза в мексикански футболни фенове, които празнували победата на Мексико срещу Чехия. 

Поне 17 души са пострадали в град Кабо Сан Лукас. Феновете са празнували по улиците на града след мача, в който Мексико победи с 3:0 Чехия и се класира за 1/16-финалите на мондиала. 

Десетки се събраха след мача, за да отпразнуват победата и затвориха улиците около 21:45 ч. местно време. 

Кадри от мястото на събитието показват как някои фенове се събират около черен автомобил в средата на пътя. Шофьорът ускорява и минава през тях. След това се опитва да избяга от мястото на инцидента. 

Шофьорът е бил арестуван на място, пише в. "Сън". Според разкази в социалните мрежи преди полицията да дойде, феновете са пребили шофьора и той е в тежко състояние. Пострадалите фенове са откарани в болница. 

Моментът, в който колата (черната) се врязва във феновете Кадър: Екс/Meganoticias_MX

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