"Лудогорец" дава 800 000 евро заплата на испански треньор

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„Лудогорец" преговаря с испанеца Алберт Риера за нов старши треньор, след като завърши на трето място в Първа лига и прекъсна шампионската си серия (14 титли поред).

44-годишният доскорошен наставник на „Айнтрахт" (Франкфурт) все още обмисля офертата, която според израелските медии е на стойност 700–800 хиляди евро годишно.

В момента отборът води подготовка под ръководството на асистента Микаел Старе, тъй като настоящият треньор Пер-Матиас Хьогмо е в болничен.

Ако преговорите с Риера пропаднат, ръководството на разградчани ще се насочи към израелския специалист Барак Ицхаки.