Бразилия спечели групата си на 12-о световно първенство поред

С победата си с 3:0 над Шотландия на световното първенство Бразилия продължи своята невероятна и рекордна серия във футболната история.
"Селесао" завършва на първо място в групата си на 12-и пореден мондиал.
Началото е поставено на първенството през 1982 г. в Испания насам.
Хронологията на тази впечатляваща серия изглежда така:
Испания 1982 - 1-во място в групата
Мексико 1986 - 1-во място в групата
Италия 1990 - 1-во място в групата
САЩ 1994 - 1-во място в групата
Франция 1998 - 1-во място в групата
Япония и Република Корея 2002 - 1-во място в групата
Германия 2006 - 1-во място в групата
Република Южна Африка 2010 - 1-во място в групата
Бразилия 2014 - 1-во място в групата
Русия 2018 - 1-во място в групата
Катар 2022 - 1-во място в групата
САЩ, Мексико и Канада 2026 – 1-во място в групата (след 7 точки и по-добра голова разлика от Мароко).
Последният път, когато бразилците не спечелиха групата си, беше през 1978 г. в Аржентина. Тогава те завършиха втори, оставайки зад отбора на Австрия само поради по-малък брой отбелязани голове.