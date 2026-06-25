Бразилия спечели групата си на 12-о световно първенство поред

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С победата си с 3:0 над Шотландия на световното първенство Бразилия продължи своята невероятна и рекордна серия във футболната история.

"Селесао" завършва на първо място в групата си на 12-и пореден мондиал.

Началото е поставено на първенството през 1982 г. в Испания насам.

Хронологията на тази впечатляваща серия изглежда така:

Испания 1982 - 1-во място в групата

Мексико 1986 - 1-во място в групата

Италия 1990 - 1-во място в групата

САЩ 1994 - 1-во място в групата

Франция 1998 - 1-во място в групата

Япония и Република Корея 2002 - 1-во място в групата

Германия 2006 - 1-во място в групата

Република Южна Африка 2010 - 1-во място в групата

Бразилия 2014 - 1-во място в групата

Русия 2018 - 1-во място в групата

Катар 2022 - 1-во място в групата

САЩ, Мексико и Канада 2026 – 1-во място в групата (след 7 точки и по-добра голова разлика от Мароко).

Последният път, когато бразилците не спечелиха групата си, беше през 1978 г. в Аржентина. Тогава те завършиха втори, оставайки зад отбора на Австрия само поради по-малък брой отбелязани голове.