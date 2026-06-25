Обявиха състава на България за европейското за волейболисти до 22 г., контузия извади шампион на САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният отбор за волейболисти под 22 години победи Португалия в първата си контрола преди европейското първенство. Нашите се наложиха с 3:0 (25:19, 25:22, 25:21). По споразумение между двата щаба се изигра още един гейм, спечелен от португалците с 25:19.

По 12 точки от нашите направиха Жасмин Величков и Виктор Жеков. В първия турнир от Лигата на нациите за мъже Величков беше в състава на Джанлоренцо Бленджини.

Българите ще изиграят още два приятелски мача срещу Португалия днес и утре от 20 часа наше време.

Кристиян Титрийски, който с "Хавай" спечели американското колежанско първенство, не замина с отбора заради контузия на глезена. На негово място беше повикан Ерик Георгиев.

Европейското първенство започва на 29 юни в Албуфейра (Португалия).

Треньорът Даниел Пеев извика следните състезатели:

Посрещачи

Николай Иванов

Огнян Христов

Жасмин Величков

Константин Манолев

Централни блокировачи

Костадин Козелов

Томислав Русев

Димитър Пейчинов

Александър Николов

Разпределители

Виктор Жеков

Иван Узунов

Нападатели

Ерик Георгиев

Марти Вълев

Либеро

Ясен Петров

Жан Петров