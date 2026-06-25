България запазва първото място в неприятна класация дори след първите победи на Канада и Египет

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На световното първенство в Канада, Мексико и САЩ два отбора вече постигнаха първите си победи в такъв турнир. Това бяха Канада (6:0 срещу Катар) и Египет (3:1 срещу Нова Зеландия). Така те се включиха в две класации, които не са съвсем престижни, но все пак заслужават отбелязване. Поне за статистиката.

Става въпрос за периодите между първия мач на световно и първата победа на световно. За съжаление, едната от тях се оглавява от България.

Говорим за броя мачове, които са необходими на един отбор, за да бие за първи път.

Нашите са се откъснали стабилно на върха със 17 срещи без успех

- от 0:1 срещу Аржентина в Чили на 30 май 1962 г. до 4:0 срещу Гърция на 26 юни 1994 г., което включва 16 мача в групите и един 1/8-финал.

В класацията нататък следват: Република Корея (1954-2002, 14), Мексико (1930-1962, 13), Хондурас (1982-, 9), Нова Зеландия (1982-, 8), Канада (1986-2026, 7), Египет (1934-2026, 7), Белгия (1930-1970, 6), Боливия (1930-, 6), Салвадор (1970-, 6).

България намира място и в топ 10 на друга класация, но там сме доста по-назад - чак 9-и. Става въпрос пак за периода между първия мач на световно и първата победа, но измерено във време, а не в брой мачове.

Тук вече египтяните удариха всички в земята и скоро няма кой да ги бие, освен ако скоро Боливия не се класира на световното и не вземе, та бие там.

Срещу Нова Зеландия “фараоните” с 3:1 фиксираха първия си пълен успех на световно първенство. Така че в момента

рекордната разлика в тази класация е точно 92 години и 26 дни

- от 27 май 1934 г. (2:4 от Унгария в Неапол) до тази неделя.

Следват Норвегия (1938-1994, 56 години и 14 дни), Република Корея (1954-2002, 47 години и 352 дни), Нидерландия (2934-1974, 40 години и 19 дни), Канада (1986-2026, 40 години и 17 дни), Белгия (1930-1970, 39 години и 325 дни), Перу (1930-1970, 39 години и 323 дни), Полша (1938-1974, 36 години и 10 дни), България (1962-1994, 32 години и 17 дни), Австралия (1974-2006, 31 години и 363 дни).

Всъщност ние фигурираме и по-друг повод в тази класация.

Серията без победа на Перу е прекъсната точно срещу българския национален отбор,

когато на 2 юни 1970 г. в първия си мач на световното в Мексико повеждаме с 2:0 и губим с 2:3.

Успехът на Канада с 6:0 срещу Катар хвърли ръкавицата на футболните статистици и те отговориха подобаващо.

Разликата в резултата е изравнен рекорд за домакин на световно първенство. Същото стори Аржентина срещу Перу в скандалния мач през 1978 г., когато целта беше да бъдат прецакани бразилците, докато Италия през 1934 г. и Бразилия през 1950 г. победиха опонентите си със 7:1.

Освен това Джонатан Дейвид, който отбеляза точно половината от головете на Канада, стана играч на страна домакин от 60 години, отбелязал хеттрик.

Нападателят на “Ювентус” се присъединява към компанията на Джеф Хърст, който вкара три гола във финала Германия на “Уембли”.

Подобни подвизи бяха по-често срещани в ранните турнири: само футболисти на Франция през 1938 г., Швеция през 1958 г. и Чили през 1962 г. не успяха да отбележат хеттрик.