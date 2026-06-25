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"Левски" и ЦСКА ще играят благотворително в памет на двете загинали деца от "Славия"

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Тежката катастрофа на "Тракия" с трима загинали, като две от жертвите са деца, които тренират в школата на "Славия". СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България

"Славия" ще организира благотворителен мач, в които ще се включат грандовете "Левски" и ЦСКА в подкрепа на семействата на жертвите и пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, съобщиха от столичния клуб.

Трагичният инцидент отне живота на двама малки футболисти от Академията на „Славия“, родени през 2017 година, както и на бащата на едно от децата. Катастрофата стана в сряда на 290-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. При нея още двама души са били тежко ранени и остават под лекарско наблюдение. В благотворителния мач участие ще вземат също "Левски" и ЦСКА, като събитието ще се проведе на 22 юли от 18:30 часа на стадион „Александър Шаламанов“ в София. Форматът предвижда вторият отбор на Славия да изиграе по едно полувреме срещу дубъла на "Левски" и срещу третия тим на ЦСКА, които участват в Югозападната Трета лига. Билетите за благотворителния мач ще бъдат на символична цена, а по време на рещата деца от школата на „белите“ ще обикалят трибуните със специални дарителски кутии, в които зрителите ще могат да направят допълнителни дарения. Всички събрани средства ще бъдат преброени от специално сформирана комисия, след което ще бъдат предоставени на семействата на загиналите и пострадалите при тежкия пътен инцидент. От "Славия" съобщиха, че клубът ще открие специална дарителска банкова сметка, за да може всеки желаещ да окаже финансова подкрепа на засегнатите семейства

Тежката катастрофа на "Тракия" с трима загинали, като две от жертвите са деца, които тренират в школата на "Славия". СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България

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