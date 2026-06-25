"Левски" и ЦСКА ще играят благотворително в памет на двете загинали деца от "Славия"

"Славия" ще организира благотворителен мач, в които ще се включат грандовете "Левски" и ЦСКА в подкрепа на семействата на жертвите и пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, съобщиха от столичния клуб.

Трагичният инцидент отне живота на двама малки футболисти от Академията на „Славия“, родени през 2017 година, както и на бащата на едно от децата. Катастрофата стана в сряда на 290-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. При нея още двама души са били тежко ранени и остават под лекарско наблюдение. В благотворителния мач участие ще вземат също "Левски" и ЦСКА, като събитието ще се проведе на 22 юли от 18:30 часа на стадион „Александър Шаламанов“ в София. Форматът предвижда вторият отбор на Славия да изиграе по едно полувреме срещу дубъла на "Левски" и срещу третия тим на ЦСКА, които участват в Югозападната Трета лига. Билетите за благотворителния мач ще бъдат на символична цена, а по време на рещата деца от школата на „белите“ ще обикалят трибуните със специални дарителски кутии, в които зрителите ще могат да направят допълнителни дарения. Всички събрани средства ще бъдат преброени от специално сформирана комисия, след което ще бъдат предоставени на семействата на загиналите и пострадалите при тежкия пътен инцидент. От "Славия" съобщиха, че клубът ще открие специална дарителска банкова сметка, за да може всеки желаещ да окаже финансова подкрепа на засегнатите семейства