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https://www.24chasa.bg/sport/article/23112466 www.24chasa.bg

Европейският първенец ПСЖ с най-много голмайстори на световното

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СНИМКА: РОЙТЕРС

"Пари Сен Жермен" е отборът, който има най-много играчи, които са вкарали голове на световното първенство до момента.

Двукратният победител в Шампионската лига има шестима различни голмайстори, които представят различни отбори. От французите Брадли Баркола вкара срещу Сенегал (3:1), а Усман Дембеле се разписа в следващия мач с Ирак (3:0). Ибрахим Мбайе отбеляза почетното попадение за Сенегал при поражението от "петлите".

Португалецът Жоао Невеш откри резултата в мача срещу ДР Конго (1:1), а Нуно Мендеш вкара от пряк свободен удар за успеха на Португалия срещу Узбекистан с 5:0.

Ашраф Хакими стана шестият различен играч на ПСЖ с гол на Мондиала, като вкара при успеха на Мароко над Хаити с 4:2, а добави и асистенция. Той стана и едва вторият мароканец с гол и асистенция в един мач за тима на световни финали след Абделжалил Хада срещу Шотландия през 1998 година.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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