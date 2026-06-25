Как войната помогна на Босна да стигне до най-големия си успех

17 от играчите на мондиала не са родени на територията на държавата, която е с население малко над 3 млн.

Приказката за националния отбор на Босна и Херцеговина продължава. След като през пролетта Един Джеко и компания се класираха за световното за сметка на Италия, сега балканците записаха и най-доброто си постижение на мондиал.

Това стана факт след успеха 3:1 над Катар в последен мач от групата. По този начин селекция на Сергей Барбарез се утвърди на третото място и отива на 1/16-финал. Естествено, цяла Босна не спа. И атмосферата бе както в България в онези летни дни преди 32 г., които днес всички у нас си спомнят с умиление.

Но как една страна, която получава своята независимост преди близо четвърт век и е третата най-малка по население на мондиала (3,12 млн. души - единствено Кюрасао и Кабо Верде имат по-малко жители от босненците), успява да постигне този истински подвиг.

Причината за това е една. И е много проста. А именно - война. През далечната 1992 г., малко след разпадането на Югославия, Сърбия и Босна започват война на етническа основа. Заради огромния страх стотици хиляди босненци бягат от родните си места. И се установяват в съседни държави или пък далечни, където всичко е нормално, конфликтът е далеч и няма никаква опасност. Сега част от деца на избягалите от войната са на световното и защитават герба на Босна. Въпреки че са родени в чужбина, всички тези играчи са избрали да представят малката балканска държава, от която родом са техните родители.

На мондиала в САЩ, Мексико и Канада бройката им е внушутелна - 17. Най-големият контингент от чужденци идва от Германия и Швеция, две страни, които стават дом на много босненски семейства по време и след конфликтите през 90-те години на миналия век.

Защитникът Денис Хаджикадунич и полузащитниците Бенямин Тахирович и Армин Гигович са родени в скандинавската страна. Германия е представена от някои от най-разпознаваемите имена в отбора - Сеад Колашинац, Дженис Бурнич, Ермедин Демирович и Керим-Сам Алайбегович са родени там, като те избират да представят Босна и Херцеговина. Родените в Австрия играчи са Амар Дедич и Ермин Махмич. Тези в Словения пък са Тарик Мухаремович и Арджан Малич. Полузащитникът Амир Хаджиахметович е роден в Дания, докато Иван Башич в Хърватия. Самед Баждар и Йово Лукич са от Сърбия, а Харис Табакович е от Швейцария. Една от най-уникалните истории е на Есмир Байрактаревич, който е роден в САЩ, преди да избере да представлява Босна и Херцеговина.

Останалите членове на отбора са си “местни”. Става дума за Никола Васил, Младен Юркас, Мартин Зломислич, Нихад Муякич, Никола Катич, Степан Раделич, Иван Шунич, Амар Мемич и нападателя и капитан на тима Един Джеко.

“Дошли сме тук като тотални аутсайдери и искаме да направим нещо наистина голямо. Това беше нашата перфектна и абсолютно съвършена игра на терена. В състава ни в момента има много голям брой млади футболисти и аз искрено вярвам, че това е само началото на този млад отбор. Сигурен съм, че следващото световно първенство ще бъде онова, което ще бъде наистина истинското и голямото за нас”, заяви селекционерът на Босна Барбарез след най-важната победа на цялата страна в историята.

