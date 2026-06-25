Парагвай поиска официално наказание за Джуд Белингам

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Парагвай поиска официално от ФИФА наказание за английския национал Джуд Белингам, който си покри устата, докато говори с Джордан Аю от Гана в мача, завършил 0:0.

Южноамериканците станаха първите потърпевши от правилото “Винисиус”, след като Мигел Алмирон бе изгонен на двубоя с Турция, когато имаше сблъсък с Мерт Мулдер.

Парагвайците са спазили 48-часовия срок за подаване на официална жалба и сега трябва да се разгледа от ФИФА.

Шансовете световната федерация да я уважи обаче са по-малко от нула.

Просто в правилника бе записано, че второто изискване за директен червен картон, освен да си покриеш устата, е това да е станало при напрежение на терена.

Такова между Белингам и Аю не бе налично, а напротив, двамата дори се прегърнаха след разговора и се разделиха приятелски.

При Алмирон нарушението бе в момент, в който двата тима се бяха вкопчили в сблъсък на терена и едва не се стигна до бой.

“Все пак на световното първенство можеш да срещнеш съотборник и дори приятел от другия отбор. Това означава, че могат да си говорят както си искат. Когато обаче има конфронтация, ситуацията е различна”, категоричен бе и шефът на съдиите Пиерлуиджи Колина.

ФИФА смята да промени правилника преди началото на елиминациите. Сега при изпълнение на дузпи след равенство се теглят два жребия - на коя врата да се изпълняват и кой да бие първи. Така единият отбор може да загуби и двете хвърляния.

Световната федерация смята, че е по-честно спечелилият жребия да направи избор за врата и удар, а другият - да избира след това.

