Защо Матеус Куня "кара сърф" след всеки вкаран гол

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Матеус Куня беше героят на първото полувреме на мача срещу Хаити (3-0) и срещу Шотландия през второто. Той вкара 2+1 и отпразнува головете си със сърф. Просто ей така.

Защо точно по този начин? Куня обяснява, че това е страст.

“Аз съм сърфист”, казва бразилецът. В родината си той често пътува до крайбрежно село, където местните го учат да сърфира. За него

океанът е начин да намери своя дзен и да облекчи натиска от футбола

във Висшата лига на Англия.

Между другото, жестът еволюира. Първоначално Матеус просто скача върху въображаема дъска. Но бразилските му приятели го открехнаха относно техниката: “Първо трябва да гребеш по корем, за да хванеш вълната”.

Куня се вслушва – в един мач първо легнал на тревата, а след това скочил в изправено положение. Празнуването по този начин става вайръл след преминаването му на “Олд Трафорд”, но възниква по време на престоя му в “Уулвърхемптън”. По ирония на съдбата едно от най-запомнящите се сърф изпълнения на Матеус се случва на 26 декември 2024 г., след като отбелязва победния гол директно от корнер именно срещу “Юнайтед”.

Но сега бразилецът е обожаван в Манчестър. Заразителната тенденция е подета от неговите съотборници: Амад Диало и Брайън Мбемо имитират сърфа на Куня.

Сърфът и бразилците са отделна тема, голяма любов. Но родното място на този спорт не е Бразилия.

В исторически план ездата на вълни е възникнала в Полинезия и Хавай

около 400 г. сл. Хр. За древните хавайци това не е бил спорт, а сложна религия: най-опитните ездачи са ставали вождове, а сърфовете са били украсявани за духовни ритуали.

Бразилската мания по сърфа е скорошна. Години наред сърфистите са смятани за маргинали и мързеливци. Полицията спира коли само защото на покрива им има дъска за сърф. Ситуацията се променя с “бразилската буря” - както спортната преса нарича пробива на бразилските сърфисти в началото на XXI век. Това е ново поколение амбициозни и атлетични млади мъже, израснали сред океанските вълни.

През 2014 г. настъпва културна експлозия: Габриел Медина става първият бразилец, спечелил световна титла. Той моментално

се превръща в национален герой от ранга на Неймар,

а Итало Ферейра затвърждава господството на Бразилия в този спорт, като спечелва исторически златен медал на олимпийските игри в Токио. Оттогава сърфът в страната става голяма работа - от маргинално хоби се превръща в символ на успеха.

Сега футболистите и сърфистите в Бразилия са една голяма група. Неймар например е

приятел с Медина от повече от десетилетие,

а Куня е част от групата. Наскоро Матеус публикува снимка в социалните мрежи, на която гледа състезание по сърф на живо по телевизията, и написа: “Успех на моите другари”.

Като пренася сърфирането по терените на английските стадиони, той просто отдава почит на корените си и на бразилското спортно братство.

Дори Юсейн Болт, дългогодишен фен на “Манчестър Юнайтед”, подкрепи каузата. На 3 май той присъства на мача срещу “Ливърпул”, стана свидетел на празненството на Куня на живо и не можа да устои да не го повтори след мача.