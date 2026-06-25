Явлението ни в спринта с нов силен резултат

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Българският спринтьор Христо Илиев постигна 10,15 секунди и зае третото място на 100 метра на международния турнир по лека атлетика в Йерусалим (Израел).

С представянето си Илиев изравни втория най-силен резултат във вечната ранглиста на България, но вятърът при бягането беше +2,2 м/с.

Въпреки това той продължава отличната си серия през сезона.

Във вечната ранглиста на България води Петър Петров с 10,13 секунди, следван от Валентин Атанасов и Христо Илиев с 10,15, Денис Димитров с 10,16 секунди и други.

Преди няколко дни Христо Илиев стана шампион на 100 метра на Балканиадата в гръцкия град Волос.