Изоставят фензона в Мексико заради леговище на крокодили

Една от най-красивите фензони на световното пустее. Малцина се събират за мачовете на Мексико, но през останалото време просто няма хора пред огромните екрани. Тя е в един от най-красивите заливи край Канкун. Но домакините просто не са изчислили, че за да се стигне до нея, трябва да се мине през леговище на крокодили. Дори присъствието на тежковъоръжени военни не може да привлече запалянковците.

Има данни, че точно около пътя живеят 3 алигатора, които са засечени да атакуват хора. Заради това и местните избягвали мястото.

Радостта от категоричната победа на Мексико с 3:0 над Чехия бе помрачена и от сериозен инцидент в Кабо дел Лукас. Кола се вряза в тълпата фенове, която си тръгвала от мача, който бил предаван на градския площад. Все още не е ясно защо шофьорът е тръгнал да гази хората.

Все пак автомобилът бил спрян от хората. След това шофьорът и спътниците му били измъкнати и държани под граждански арест, докато пристигне полицията.

Мачът ще се запомни и с факта, че в последните 20-ина минути на терена се появи легендата Гийермо Очоа и застана на вратата. Това бе уникален жест към него. Очоа участва на шестото си световно първенство.

Мексико спечели и битката с ФИФА заради него. След първия мач на Мексико всички забелязаха, че той е без знака за легенда на екипа. Той е запазен за тези, които са ритали на поне 5 първенства на планетата. Тогава световната централа обяви, че реално Очоа е играл само на три световни, а на другите две е бил неизползвана резерва и няма и минута на терена.

Това предизвика буря от недоволство сред мексиканците и от местната федерация успяха да извоюват знака на екипа му. С подобни са само Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Лука Модрич, Мануел Нойер и Юки Накатомо.

“Първи мач на “Ацтека”, последен мач на “Ацтека”. За повече няма какво да мечтая”, заяви Очоа, който още преди световното обяви, че спира с футбола в момента, в който Мексико отпадне от турнира.

Решението му е малко странно, след като на 40 години записа цели 22 мача за кипърския АЕЛ (Лимасол) и реално си е в доста добра форма.

Вратарят не трябваше да бъде на световното, но попадна в състава на Хавиер Агире единствено и само заради контузия на колега.

Очоа има изиграни над 150 двубоя за Мексико. В Европа е играл във Франция, Испания, Белгия, Португалия и сега в Кипър, но без особен успех.

Мексико се очертава като един от фаворитите на първенството, след като в групата не допуснаха дори и гол във вратата си. Много малко отбори са правили това в историята на световното.

Нападателят Киньонес вкара втори гол на първенството, а е голмайстор на първенството на Саудитска Арабия, където все пак се подвизава Кристиано Роналдо.

Реално в групата се случи най-голямата сензация до момента на първенството. Република Южна Африка успя да спечели с 1:0 срещу Република Корея и измъкна второто място, което означава автоматичен 1/16-финал. Шансовете на корейците също не са лоши, но все пак трябва да се изиграят двубоите от останалите групи.

Съставът на Южна Африка е главно от играчи от местното първенство, което не е от най-силните на планетата. На всичко отгоре за тях шампионатът стартира с два червени картона срещу Мексико и въпреки това се промъкнаха до елиминациите.

Според изчисленията на специализираните сайтове южноафриканците са най-евтиният отбор, който стига до следващата фаза на световно в историята. Техният тим е оценен на 49 милиона евро. На този фон Канада например, която също за първи път ще рита на елиминации, е 199 милиона.

Само за сравнение - в момента “Лудогорец” е оценен на 40 милиона евро през миналия сезон, или само с 9 по-малко от южноафриканците. А през 2024 г. са били оценени на 50,4 милиона евро.

Цялото ръководство на чешкия футбол подаде оставка след чутовната издънка на световното и отпадането още в първата фаза. Чехите ще са вероятно единственият отбор от Европа, който приключва шампионата, и ще се наредят до Кюрасао, Хаити, Йордания и други “световни сили”, които се класираха единствено заради увеличения формат на първенството, което вкара доста смешни тимове, които в миналото нямаше как да преминат квалификациите.

Чехите бяха сигурни, че ще продължат, след като Мексико бе смятан за единствения силен отбор в групата, а Южна Африка и Южна Корея никой не ги броеше за сила. Но в тази компания европейците успяха да вземат само една-единствена точица.