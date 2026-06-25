Неймар се завърна и изравни рекорд на Пеле

Голмайстор №1 в историята на Бразилия Неймар разкри, че е плакал от облекчение в съблекалнята след завръщането си в игра при победата с 3:0 срещу Шотландия в последния мач от груповата фаза на световното.

34-годишният футболист пропусна първите два мача на “селесао” заради контузия на десния прасец. Той влезе като резерва в 76-ата минута под бурните аплодисменти на публиката в Маями.

“Оценявам това като един от най-специалните дни в кариерата ми. Бях развълнуван и плаках сам в съблекалнята, защото е толкова хубаво да преживея всичко това още веднъж”, сподели Неймар и благодари на феновете и семейството си за подкрепата.

Неймар е рекордьор по голове за Бразилия със 79 попадения в 130 мача и това е неговото четвърто световно първенство. С влизането си в мача срещу шотландцине той изравни бразилския футболен господ Пеле, като стана едва вторият с №10 на фланелката си, който играе на четири световни.

Неймар направи дебют на домашния мондиал през 2014 г., след това игра в Русия през 2018 г., както и бе част от националния отбор през 2022 г. в Катар.

