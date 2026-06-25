ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия не се бави - поведе, но Еквадор изравни, ...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23114999 www.24chasa.bg

България пак поведе на Словения - 2:1 в Любляна

5304
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Алекс Николов е вдигнал победоносно юмрук. Снимка: NVL

След като вчера повали 3:2 световния шампион Италия, днес волейболният ни тим поведе с 1:0 над Словения във втората си среща от седмица №2 в Лигата на нациите, но домакините изравниха.

В Любляна момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини излязоха напред в резултата и стигнаха до 15:12. Последва обаче обрат до 16:15 за домакините.

Това ядоса нашите и до края те отпуснаха на домакините 3 точки, а записаха 10, за да поведат в геймовете.

Във втората част бе във водещата позиция. Националите изравниха 2 пъти, за последно се приближи до 19:21, но словенците взеха своето с 25:21.

Нашите отвърнаха подобаващо. След 4:3 дръпнаха, развиха аванса си и финишираха с 25:17, за да излязат отново напред - 2:1.

Бленджини започна с вече ярко очерталия се титулярен състав Симеон Николов-разпределител, центрове капитана Алекс Грозданов и Илия Петков, посрещачи Алекс Николов, Мартин Атанасов и Аспарух Аспарухов и либеро Дамян Колев.

До момента нашите имат 3 победи, 2 загуби и 8 точки.

Алекс Николов е вдигнал победоносно юмрук. Снимка: NVL

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)