България пак поведе на Словения - 2:1 в Любляна

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След като вчера повали 3:2 световния шампион Италия, днес волейболният ни тим поведе с 1:0 над Словения във втората си среща от седмица №2 в Лигата на нациите, но домакините изравниха.

В Любляна момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини излязоха напред в резултата и стигнаха до 15:12. Последва обаче обрат до 16:15 за домакините.

Това ядоса нашите и до края те отпуснаха на домакините 3 точки, а записаха 10, за да поведат в геймовете.

Във втората част бе във водещата позиция. Националите изравниха 2 пъти, за последно се приближи до 19:21, но словенците взеха своето с 25:21.

Нашите отвърнаха подобаващо. След 4:3 дръпнаха, развиха аванса си и финишираха с 25:17, за да излязат отново напред - 2:1.

Бленджини започна с вече ярко очерталия се титулярен състав Симеон Николов-разпределител, центрове капитана Алекс Грозданов и Илия Петков, посрещачи Алекс Николов, Мартин Атанасов и Аспарух Аспарухов и либеро Дамян Колев.

До момента нашите имат 3 победи, 2 загуби и 8 точки.