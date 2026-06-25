Германия не се бави - поведе, но Еквадор изравни, гол и за Кот д'Ивоар

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Германия си осигури първото място в предварителната група на световното още преди третия мач на световното по футбол, но явно селекционерът Юлиан Нагелсман не иска да връща газта.

Носителите на 4 титли поведоха още в 3-ата минута на Еквадор, след като Лерой Сане засече асистенция от Флориан Вирц и с прецизен шут отбеляза.

След гола имаше съвсем кратко забавяне, защото еквадорците претендираха, че Александър Павлович е играл с високо вдигнат крак и е ударил съперник в главата.

6 минути по-късно обаче Нилсон Ангуло изравни с удар отдалече и не особено добра намеса на Мануел Нойер, след като топката мина между краката на Павлович.

В същата група Кот д'Ивоар поведе 1:0 на Кюрасао с гол на Николас Пепе.