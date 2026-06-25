ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия не се бави - поведе, но Еквадор изравни, ...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23115202 www.24chasa.bg

Германия не се бави - поведе, но Еквадор изравни, гол и за Кот д'Ивоар

684
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Германия си осигури първото място в предварителната група на световното още преди третия мач на световното по футбол, но явно селекционерът Юлиан Нагелсман не иска да връща газта. 

Носителите на 4 титли поведоха още в 3-ата минута на Еквадор, след като Лерой Сане засече асистенция от Флориан Вирц и с прецизен шут отбеляза.

След гола имаше съвсем кратко забавяне, защото еквадорците претендираха, че Александър Павлович е играл с високо вдигнат крак и е ударил съперник в главата. 

6 минути по-късно обаче Нилсон Ангуло изравни с удар отдалече и не особено добра намеса на Мануел Нойер, след като топката мина между краката на Павлович. 

В същата група Кот д'Ивоар поведе 1:0 на Кюрасао с гол на Николас Пепе. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)