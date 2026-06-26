Нидерландия и Япония задочно спорят за първото място в група F, но да не забравяме Швеция

Нидерландия е основният фаворит за първото място в група F, където Тунис няма спечелена точка и е твърдо на четвърто място. "Лалетата" са първи с четири точки и играят именно с африканците. Япония е втора с четири точки, но по-лоша голова разлика при равен мач помежду им, а Швеция е трета с три точки и ще си осигури 1/16-финал при победа.

Още в 3-ата минута на мача в Канзас Сити Се видя, че когато не ти върви, това най-често е тенденция. Леко дезориентираният Елис Схири вкара топката в собствената си мрежа и така откри резултата.

След още четири минути Върджил ван Дейк демонстрира прекрасен поглед върху играта и с разрязващ защитата пас по земя изведе Брайън Броби на удобно позиция. Нападателят не сгреши и направи 2:0 с третия си гол на това световно.

Ето съставите на мача в Далас.

Япония: Сузуки, Сугавара, Итакура, Ито, Секо, Танака, Камада, Маеда, Доан, Накамура, Уеда.

Швеция: Виделль Сетерстрьом, Бернхардсон, Лагербилке, Линдельоф, Хин, Гудмундсон, Страуд, Аяри, Еланга, Исак, Дьокереш.

Изборът на треньорите на стадион «Ароухед» (Канзас Сити, Мисури).

Тунис: Дамен, Абди, Тальби, Валери, Бен Хамида, Межбри, Гарби, Хедира, Скири, Слимане, Мастури.

Нидерландия: Вербрюген, Дъмфрис, Ван Дейк, Ван Хеке, Аке, Гравенберх, Рейндерс, Де Йонг, Гакпо, Мален, Броби.