Последният в група D Турция изравни 1:1 на първия САЩ, Парагвай и Австралия в битка за 2-ото място

В мач от група D на световното първенство по футбол на стадион SoFay (Ингълуд, Лос Анджелис се срещат Турция и САЩ. Съдия е Мустафа Горбал (Алжир).

След два кръга турците е последни в група D с нула точки. Съединените щати са първи с шест точки и на 1/16-финал. Другите два отбора в групата, Парагвай и Австралия, имат по три точки. Те се изправят един срещу друг на стадион „Левис" в Санта Клара, САЩ. Мачът ще бъде ръководен от Клеман Тюрпен (Франция) и ще е пряк сблъсък за второто място. При равенство там ще е Австралия.

Янките не бавиха много обезверения съперник и още в 3-ата минута откриха резултата. Себастиан Берхалтер центрира от корнер и топката попада в пространството, където се намираше забравения от турските защитници Остън Тръсти. Прецизният му удар от близко разстояние намери пролука между дясната греда и вратаря.

Тук на турците вече им писна от футболни унижения на това световно и в 10-ата минута им се получи образцова бърза атака, Барош Йълмаз изведе голямата надежда на южните ни съседи Арда Гюлер, който със силен удар възстанови равенството 1:1.

Ето съставите.

Турция: Угурджан Чакър, Абдулкерим Бардакчи, Озан Кабак, Ерен Елмалъ, Зеки Челик, Арда Гюлер, Салих Йозджан, Оркун Кьокчу, Кенан Йълдъз, Баръш Алпер Йълмаз, Огуз Айдън.

САЩ: Мат Търнър, Джоузеф Скъли, Марк МакКензи, Оустън Трусти, Майлс Робинсън, Джовани Рейна, Себастиан Берхалтер, Тимъти Уеа, Уестън МакКени, Брендън Арънсън, Рикардо Пепи.

Парагвай: Гил, Веласкес, Алдерете, Касерес, Густаво Гомес, Майдана, Диего Гомес, Кубас, Галарса, Енсисо, Авалос.

Австралия: Бийч, Чиркати, Бос, Бехих, Сутар, Херингтън, Меткалф, О'Нийл, Ървайн, Волпато, Иранкунда.