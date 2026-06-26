Ясни са 3 от 1/16-финалите на световното

След изиграването на мачовете от първите 6 групи на световното в САЩ, Канада и Мексико, станаха ясни 3 от общо 16-те 1/16-финални двойки.
Република Южна Африка (2-ри от Група А) – Канада (2-ри от Група B)
28 юни 2026 г.
Стадион „СоФай" (SoFi Stadium), Лос Анджелис, САЩ
Нидерландия (1-ви от Група F) – Мароко (2-ри от Група C)
29 юни 2026 г.
Стадион „Монтерей" (Estadio Monterrey), Монтерей, Мексико
САЩ (1-ви от Група D) – Босна и Херцеговина (3-ти от Група B)
1 юли 2026 г.
Стадион „Левис" (Levi's Stadium), Санта Клара/Сан Франциско, САЩ