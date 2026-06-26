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https://www.24chasa.bg/sport/article/23116643 www.24chasa.bg

Ясни са 3 от 1/16-финалите на световното

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Снимка: Ройтерс

След изиграването на мачовете от първите 6 групи на световното в САЩ, Канада и Мексико, станаха ясни 3 от общо 16-те 1/16-финални двойки.

Република Южна Африка (2-ри от Група А) – Канада (2-ри от Група B)

28 юни 2026 г.

Стадион „СоФай" (SoFi Stadium), Лос Анджелис, САЩ

Нидерландия (1-ви от Група F) – Мароко (2-ри от Група C)

29 юни 2026 г.

Стадион „Монтерей" (Estadio Monterrey), Монтерей, Мексико

САЩ (1-ви от Група D) – Босна и Херцеговина (3-ти от Група B)

1 юли 2026 г.

Стадион „Левис" (Levi's Stadium), Санта Клара/Сан Франциско, САЩ

Снимка: Ройтерс

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