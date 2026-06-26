ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама испанци са загинали при земетресенията във В...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23116965 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

1616
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Франция среща днес Норвегия на световното. Снимка: Ройтерс

10,55 ч Формула 3, Гран при на Австрия (трен.) "Диема спорт" 3

11,30 ч Модерен петобой, СК в Будапеща БНТ 3

11,35 ч MotoGP, Гран при на Нидерландия (трен.) MAX sport 2

12,05 ч Формула 2, Гран при на Австрия (трен.) "Диема спорт" 3

14,00 ч Голф MAX sport 4

14,30 ч Формула 1, Гран при на Австрия (трен.) "Диема спорт" 3

15,30 ч Модерен петобой, СК в Будапеща БНТ 3

15,50 ч MotoGP, Гран при на Нидерландия (трен.) MAX sport 2

16,00 ч Тенис, турнир в Майорка MAX sport 1

16,00 ч Формула 3, Гран при на Австрия (кв.) "Диема спорт" 3

16,30 ч Тенис, турнир в Ийстборн MAX sport 3

16,55 ч Формула 2, Гран при на Австрия (кв.) "Диема спорт" 3

18,00 ч Формула 1, Гран при на Австрия (трен.) "Диема спорт" 3

21,00 ч Волейбол, Бразилия - Италия MAX sport 2

21,30 ч Волейбол, Сърбия - Куба MAX sport 1

22,00 ч Футбол, СП, Норвегия - Франция БНТ 1

22,00 ч Футбол, Сенегал - Ирак БНТ 3

22,00 ч Голф Eurosport 2

1,00 ч NHL, драфт MAX sport 2

3,00 ч Футбол, СП, Уругвай - Испания БНТ 1

3,00 ч Футбол, СП, С. Арабия - Кабо Верде БНТ 3

6,00 ч Футбол, СП, Нова Зеландия - Белгия БНТ 1

6,00 ч Футбол, СП, Египет - Иран БНТ 3

Франция среща днес Норвегия на световното. Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание