10,55 ч Формула 3, Гран при на Австрия (трен.) "Диема спорт" 3
11,30 ч Модерен петобой, СК в Будапеща БНТ 3
11,35 ч MotoGP, Гран при на Нидерландия (трен.) MAX sport 2
12,05 ч Формула 2, Гран при на Австрия (трен.) "Диема спорт" 3
14,00 ч Голф MAX sport 4
14,30 ч Формула 1, Гран при на Австрия (трен.) "Диема спорт" 3
15,30 ч Модерен петобой, СК в Будапеща БНТ 3
15,50 ч MotoGP, Гран при на Нидерландия (трен.) MAX sport 2
16,00 ч Тенис, турнир в Майорка MAX sport 1
16,00 ч Формула 3, Гран при на Австрия (кв.) "Диема спорт" 3
16,30 ч Тенис, турнир в Ийстборн MAX sport 3
16,55 ч Формула 2, Гран при на Австрия (кв.) "Диема спорт" 3
18,00 ч Формула 1, Гран при на Австрия (трен.) "Диема спорт" 3
21,00 ч Волейбол, Бразилия - Италия MAX sport 2
21,30 ч Волейбол, Сърбия - Куба MAX sport 1
22,00 ч Футбол, СП, Норвегия - Франция БНТ 1
22,00 ч Футбол, Сенегал - Ирак БНТ 3
22,00 ч Голф Eurosport 2
1,00 ч NHL, драфт MAX sport 2
3,00 ч Футбол, СП, Уругвай - Испания БНТ 1
3,00 ч Футбол, СП, С. Арабия - Кабо Верде БНТ 3
6,00 ч Футбол, СП, Нова Зеландия - Белгия БНТ 1
6,00 ч Футбол, СП, Египет - Иран БНТ 3