Австралиец е съперник на Григор Димитров на "Уимбълдън"

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Григор Димитров трябва да започне участието си на "Уимбълдън" с мач срещу австралиец.

Най-добрият български тенисист получи покана от организаторите и ще срещне в първия кръг Дейн Суини, който е 126-и в световната ранглиста и премина квалификациите. При победа Димитров ще играе със звездата на Чехия Якуб Меншик или представителя на домакините от Великобритания Тоби Самюъл.

Григор е бивш полуфиналист в този турнир от "Големият шлем". Миналата година в Лондон той водеше с две сета на Яник Синер (Ит) в осминафинала, но се контузи и заради скъсания гръден мускул претърпя операция.