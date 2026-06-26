Над 550 атлети в спор за медали и квоти за световното в Юджийн

Националният шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години ще събере едни от най-талантливите български атлети на 27 и 28 юни на стадиона на НСА „Васил Левски" в София. Надпреварата се очаква с особен интерес, тъй като в нея ще участват почти всички състезатели, които вече са покрили нормативи за световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджийн, Орегон.

Един от най-очакваните сблъсъци ще бъде на 110 м с препятствия при юношите, където сили ще премерят Християн Касабов (Супер спорт - Варна) и Мартин Танев (СК Свети Георги). При девойките на 100 м с препятствия на старт ще застане и рекордьорката на България за девойки под 18 години Ива Деливерска (Енерджи – Пловдив).

Не по-малко интересна ще бъде конкуренцията в скока на дължина при девойките. Там една срещу друга ще застанат Сияна Бръмбарова (Енерджи - Пловдив) и Виктория Ангелова (Приорити Спорт).

При юношите в същата дисциплина вниманието ще бъде насочено към Стилиян Орлинов (СКЛА Михаил Желев - Сливен) и Зинга Барбоза (Радио 999 - Ямбол). Барбоза ще участва и в тройния скок, където сред заявените с норматив за Орегон е и Анжелина Петкова (ИвайлоМладенов - Враца). В скока на височина пък ще се изяви Кристиян Цанев (Спартак – Плевен), който също е сред атлетите с покрит норматив за световното първенство.

Сред големите имена в стартовите списъци е и европейската шампионка на 100 м за девойки под 18 години Радина Величкова (Ботев - Пловдив). Тя ще стартира на 100 и 200 м, където се очаква да бъде сред водещите фигури в спринта. На 100 м ще бяга и Софи Димитров (Ивет Лалова Спринт Академи), която пристигна от Австралия с резултат 11.69 сек.

Рекордьорът на 400 м при юношите под 18 години Васил Антонов от Радуканови - Видин ще се включи на 200 м. Неговото участие също ще бъде сред акцентите на шампионата, тъй като той вече се утвърди като един от най-силните млади бегачи у нас. В спринта при юношите интерес ще предизвика и Деян Цветанов (Ивайло Младенов - Враца), който има 10.51 сек на 100 м - само една стотна от норматива за Орегон.

На 400 м с препятствия Мартин Стоянов (Атлетик-София) ще бъде сред състезателите, които ще привлекат внимание.

В хвърлянето на чук ще участва Димо Андреев - сребърен медалист от европейското първенство за юноши и девойки под 18 години през 2024 г. Сред атлетките, които ще преследват силно представяне в хвърлянията, е и Мария Илиева в хвърлянето на копие. Тя е трета в Европа при девойките под 18 години, а сега ще се опита да атакува норматива за световното първенство в Орегон.

Над 550 атлети от цялата страна ще премерят сили през уикенда. И в двата дни програмата е с начален час от 9:00 часа.