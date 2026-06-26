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Владимир Кличко идва в България по покана на Красимир Инински

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Владимир Кличко Кадър: YouTube

В България ще пристигне една от емблемите на боксовото семейство в световен мащаб – Владимир Кличко. Легендата е глобален посланик на бокса, промотирайки спорта в целия свят. Той е олимпийски шампион от Атланта 1996, а като професионалист постига 64 победи в 69 мача в тежка категория. Бивш двукратен световен шампион, като държи поясите на IBF, WBA, WBO и IBO в продължение на рекордните 4382 дни. В този период той побеждава 23-има съперници, което е ненадминато постижение в тежка категория. Член на Международната зала на славата на бокса.

Господин Кличко пристига по покана на президента на БФ Бокс Красимир Инински следващата седмица. Той ще бъде гост на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов в понеделник, когато ще посети и боксовата зала на "Герена", където е започнал своя боксов път г-н Инински. Във вторник предстои визита на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Заедно с г-н Кличко ще бъде и мениджърът Александър Красюк, който има основна заслуга за изкачването на олимпийския и световен връх на настоящия шампион в тежка категория Олександър Усик. Официален гост ще бъде и генералният секретар на European boxing г-н Мартин Волке.

Основна тема на разговорите ще бъдат предстоящото домакинство на София на Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което ще се проведе от 15 до 26 септември в „Асикс Арена". Информираме ви, че достъпът при Министерството на младежта и спорта ще бъде контролиран и ви молим да проявите разбиране, тъй като времето на г-н Кличко ще бъде ограничено.

Владимир Кличко Кадър: YouTube

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