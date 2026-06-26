Ще има ли повторение на “позора от Хихон” и на този шампионат?

Вторият кръг в груповата фаза на световното приключи. Вече има доста отбори, които са с виза за 1/16-финалите, както и пет, които отпадат независимо от резултата в последния си мач.

В група J се създаде прелюбопитна ситуация, която може да ни върне към един мрачен спомен в историята на футболния феърплей преди 44 години. Куриозното е, че отново са намесени отборите на Австрия и Алжир.

В момента ситуацията там е следната: двата отбора в момента имат по три точки и се изправят един срещу друг. Но

те все още имат за какво да се борят:

отборът, завършил на трето място, вероятно ще се изправи срещу по-труден противник. В случай на равенство те ще имат по четири точки: Австрия определено ще продължи от второто място, докато Алжир почти сигурно е сред челната осмица от 12-те отбора, завършили на трето място.

Критериите за класиране като по-добър трети в групата при равенство по точки и голова разлика между два или повече отбора са:

- голова разлика

- отбелязани голове

- по-нисък общ брой дисциплинарни точки (жълти и червени картони)

- класация на ФИФА

Още преди началото на турнира статистическият портал Football Meets Data изчисли, че четири точки ще бъдат достатъчни за отборите, завършили на трето място, за да достигнат до челната осмица. До края на втория кръг този източник само потвърди това мнение – в момента според FMD шансът за достигане до осминафиналите с четири точки се оценява на 99,5 процента.

Поради това в някои групи равенството е достатъчно вероятно

за противниците в третия кръг – например, Парагвай и Австралия в момента имат по три точки и се изправят един срещу друг.

Определено предимство е, че група J играе последна в третия кръг, така че Алжир и Австрия ще знаят пълната картина преди мача: колко точки са им необходими, за да продължат напред, и дори каква голова разлика е необходима. В момента Алжир е четвърти в класацията за трето място и комфортно се класира за плейофите.

Но най-интересният въпрос е срещу кого точно потенциално биха се изправили Алжир и Австрия в 1/16-финалите.

Класиралият се на второ място ще играе срещу победителя от Група H, което е много вероятно Испания. Разбира се, ако европейският шампион загуби от Уругвай, а Кабо Верде бие Саудитска Арабия, нещата коренно се променят.

Отборът от третото място в група J отива срещу победителя от една от петте различни групи, но най-вероятният опонент е някой от Група B (Канада/Швейцария) или G (Египет/Белгия/Иран).

Така че третият вероятно ще има по-лесен опонент от втория.

Какво означава това?

Австрия би била по-доволна от минимална загуба, отколкото от равенство. Но разбира се, за да постигне това, отборът на Ралф Рангник трябва да е уверен, че с три точки и разлика в победата от -1 (в момента има нула) може да стигне до плейофите. И те ще знаят това със сигурност преди мача, тъй като всички останали вече ще са играли.

Не е 100% сигурно, че това ще се случи. Но

това е явен недостатък в настоящата формула, защото най-малкото провокира разговори за уреждане на мачове

А идеята за резултат, който устройва всички, все още ще витае в съзнанието на играчи и треньори.

Има ясен паралел с тази ситуация. През 1982 г. на световното първенство се проведе скандалният мач Германия - Австрия, по-късно наречен “позорът от Хихон”. Тогава победа с 1:0 за Бундестима беше това, което искаха и двата отбора, и точно така се получи: Германия вкара гол в началото на мача - Хорст Хрубеш отбеляза още в 10-ата, а след това

отборите прекараха оставащите над 80 минути в губене на време

Знаете ли кой пострада заради този резултат? Алжир. Това беше африкански отбор, който не успя да се класира за следващия етап след две победи, едната от които над Германия. И сега теоретично те биха могли да уредят мач срещу Австрия. Или може би да си отмъстят за случилото се през 1982 г.

Онзи мач имаше сериозни последици – оттогава и двата мача във всяка група на световно започват по едно и също време, защото Алжир в Испания през 1982 г. игра срещу Чили (и би 3:2) няколко часа преди Германия и Австрия.

Ще има ли някакви последствия сега? Или дори ще има ли причина?