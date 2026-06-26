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Новите екипи на "Лудогорец" са вдъхновени от историята

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Новите екипи на "Лудогорец" Снимка: клубен фейсбук

"Лудогорец" представи новите си екипи за следващия сезон в Първа лига и европейските клубни турнири

Те отново са произведени от германската марка Jako, като резервните цветове на 14-кратните шампиони са в бяло, а третият екип на отбора е лилав.

"Новите екипи на "Лудогорец" за сезон 2026-27 са вдъхновени от историята и създадени за бъдещето. Орнаментът върху първия и втория екип е заимстван от каменна плоча, открита в древноримското селище Абритус, чиято история продължава да живее и днес.

Плочата се намира в едноименния разградски археологически музей, който е един от най-добрите и се посещава от стотици хиляди туристи ежегодно. Третият екип също съдържа орнаменти от римско време, увековечени във вековните артефакти на античното римско селище", написаха от Лудогорец в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

Новите екипи на "Лудогорец" Снимка: клубен фейсбук

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