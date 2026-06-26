2 рекорда вече паднаха на световното, скоро и трето постижение ще остане в историята

Груповата фаза на историческото световно първенство с 48 тима още не е приключила, но вече две постижения останаха в историята.

След последните срещи от група Е - Германия - Еквадор и Кюрасао - Кот д'Ивоар. бе счупен рекордът по най-висока посещаемост на мондиал. С публиката от въпросните срещи бе премината границата от 3,6 милиона фенове, които присъстват на мачовете от турнира Досегашният рекорд за най-висока посещаемост принадлежеше на мондиал 1994, чийто домакин бяха единствено Съединените щати. Тогава по трибуните на стадионите присъстваха общо 3,5 милиона зрители. Голът на Остин Тръсти във вратата на Турция, с който резултатът бе открит за американците, пък бе под номер 173 на турнира. Така първенството в Северна Америка се превърна в най-резултатното в историята на най-големия футболен форум. Предишният рекорд от 172 попадения бе достигнат във всички 64 мача на световното първенство в Катар 2022. Иначе двубоят между Турция и САЩ завърши 3:2 с победа за южната ни съседка. Тоест попаденията на този мондиала са вече 177.

Рекордът по брой автоголове на един турнир пък също ще падне в следващите мачове. №12 на турнира реализира Ели Скири от Тунис в мача срещу Нидерландия. Това е повторение на рекорда за автоголове на световни първенства, който бе поставен на турнира през 2018 година.