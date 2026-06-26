Феновете обявиха кой е най-грозният двубой на световното

В последните мачове от груповата фаза, когато и двата отбора са облагодетелствани от един резултат в мача, обикновено той се получава. Така бе и в срещата Парагвай и Австралия. Преди мача двата тима бяха с по 3 точки. И при равенство щяха да съберат по 4, което означаваше, че и австралийци и южноамериканци отиват към 1/16-финалите.

Е, равенството се случи - 0:0. Но пък показаното на терена от двата тима отприщи вълна от критики към замесените отбори.

“Това е най-лошият и грозен мач в историята на световните първенства и вероятно за човечеството”, категорични са привържениците на най-популярната игра.

И няма как да е иначе. Простата статистика показва, че за цял мач има 7 точни удара по посока на вратата от двата тима. А темпото на игра бе по-ниско дори и от тренировъчен мач.

Но пък двата отбора са стигнали до елиминациите, така че никой не може да ги съди.

На 1/16-финалите Австралия, като втори тим от група D очаква подгласника от група G. Парагвай пък ще разбере своя съперник в последния ден от първата фаза на мондиала.