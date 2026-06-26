32 г. Нидерландия няма загуба в групи, общо 19 мача

Последното поражение на "лалетата" в редовно време на мондиал датира от турнира в Германия

Уникалната серия на Нидерландия в началната фаза на мондиали продължава! “Лалетата” вече в 19 мача поред нямат загуба в групова фаза - рекорд, който едва ли някога ще бъде подобрен на световни първенства.

Серията на футболистите на Нидерландия продължи с успех в последния кръг на потока им - победа 3:1 над Тунис. Така селекцията на Роланд Куман спечели групата си и се натресе на 1/2-финалиста от миналия мондиал в първия мач от елиминациите - Мароко.

Иначе за последно Нидерландия загуби в групи на световно преди точно 32 години. Падна 0:1 от съседна Белгия във втория си двубой на турнира в САЩ. След това “лалетата” победиха Мароко в последния двубой от потока - 2:1. На мондиала във Франция през 1998 г. записаха две равенства - 0:0 с Белгия и 2:2 с Мексико, както и успех 5:0 над Южна Корея. Следващото световно нидерландците пропуснаха. Но в Германия се завърнаха, като в групите записаха два успеха - 1:0 над Сърбия и Черна гора и 2:1 над Кот д'Ивоар. А в последната си среща врътнаха 0:0 с Аржентина. На първенството в РЮА Нидерландия бе 3 от 3 в първата фаза - победи над Дания (2:0), Япония (1:0) и Камерун (2:1). В Бразилия през 2014 г. по-късно “лалетата” отново са 100-процентови в групите - 5:1 над Испания, 3:2 срещу Австралия и 2:0 с Чили. Първенството в Русия бе изпуснато от Нидерландия. А в Катар балансът им в груповата база бе 2 победи и равенство. Успехите са над Сенегал и Катар с по 2:0, а хиксът срещу Екватор - 1:1. За да стигнем до сегашния исторически мондиал, в който селекцията на Роналд Куман започва със зрелищно равенство 2:2 с Япония, а след това последователно победи Швеция (5:1) и споменатия успех над Тунис.

С успеха над африканците пък Нидерландия вече е в серия от 15 мача без загуба на световни първенства в редовното време и продълженията. Резултатите от изпълнението на дузпи не са включени в тази статистика. Иначе последното поражение на “лалетата” в елиминации в редовно врме е отпреди 20 г. - 0:1 от Португалия в 1/8-финалите.

Нидерландия пък е и отборът, отбелязал най-много попадения, без страната да е ставала световен шампион - общо 106.