БФС сменя програмата на "Левски", ако шампионът отпадне от Шампионската лига

Българският футболен съюз съвместно с Лигата и "Нова Броудкастинг груп" утвърдиха програмата за първите три кръга от елитното футболно първенство Първа Лига. Шампионатът ще бъде открит на 17 юли от 19,00 часа с мача между "Спартак" (Варна) и ЦСКА 1948, а същата вечер от 21,15 часа шампионът "Левски" приема новака "Дунав".
Ето и цялата програма:
I кръг:
17 юли (петък), от 19:00 часа:
Спартак (Варна) - ЦСКА 1948
От 21:15 часа:
Левски - Дунав
18 юли (събота), от 19:00 часа:
Септември - Арда
От 21:15 часа
Лудогорец - Локомотив (Пловдив)
19 юли (неделя), от 19:30 часа:
Ботев (Враца) - Черно море
20 юли (понеделник), от 19:15 часа:
Славия - ЦСКА
От 21:30 часа:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (София)
II кръг:
24 юли (петък), от 21:15 часа:
Арда - Славия
25 юли (събота), от 19:00 часа:
ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)
От 21:15 часа:
Локомотив (София) - Левски
26 юли (неделя), от 19:00 часа:
Черно море - Спартак (Варна)
От 21:15 часа:
Локомотив (Пловдив) - Септември
27 юли (понеделник), от 19:00 часа:
Дунав - Лудогорец
От 21:15 часа:
ЦСКА - Ботев (Пловдив)
III кръг:
31 юли (петък), от 19:00 часа:
Славия - Локомотив (Пловдив)
От 21:15 часа:
ЦСКА 1948 - Арда
1 август (събота), от 19:00 часа:
Левски - Септември
От 21:15 часа:
Ботев (Пловдив) - Черно море
2 август (неделя), от 19:00 часа:
Лудогорец - Ботев (Враца)
От 21:15 часа:
ЦСКА - Дунав
3 август (понеделник), от 21:15 часа:
Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив)
От БФС обявиха и някои условни промени, които могат да се случат в зависимост от резултатите на Левски и при положение, че "сините" не преодолеят първия кръг на Шампионската лига.
Във втория кръг:
Двубоят Локомотив (София) – Левски ще бъде преместен от събота, 25 юли, за неделя, 26 юли, като началният час 21:15 се запазва. Вследствие на това срещата Локомотив (Пловдив) – Септември ще се изиграе в събота, 25 юли, от 21:15 часа, вместо в неделя, 26 юли.
В третия кръг:
Срещата Левски – Септември ще бъде преместена от събота, 1 август, за понеделник, 3 август, с начален час 21:15. Двубоят Спартак (Варна) – Локомотив (Пловдив), който по програма трябва да започне в 21:15 часа на 3 август, ще бъде изтеглен за 19:00 часа в същия ден. Срещата Славия – Локомотив (София) ще се проведе в събота, 1 август, от 19:00 часа, вместо в петък, 31 юли.
Тези промени са заложени предварително с цел осигуряване на необходимата гъвкавост при изготвянето на календара в зависимост от участието на българските представители в европейските клубни турнири.
Веднага след изтеглянето на жребия за третия квалификационен кръг от европейските клубни турнири на 20.07.2026 г. и окончателното определяне на датите за участие на българските отбори ще бъде изготвена и обявена програмата за следващите кръгове от Първа лига.