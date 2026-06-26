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Георги Миланов дебютира за "Ботев" (Пд) срещу евроучастник от Косово

Велизар Маджаров

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Георги Миланов Снимка: "Ботев" (Пд)

Звездната придобивка в пловдивския "Ботев" Георги Миланов ще дебютира за "жълто-черните" в контролния мач срещу тима на "Балкани" Косово. Спарингът  срещу участника в евротурнирите е в събота от 20 часа на "Колежа".

Бившият национал, който подписа 24 часа по-рано за 2 години с "Ботев" има да наваксва в подготовката след раздялата с "Динамо" (Букурещ). Старши треньорът Станислав Генчев ще го тества максимум едно полувреме срещу косоварите.

На вратата се завръща национала Даниел Наумов, който не пази при 2:1 срещу "Арда" в контрола днес.

Головете за пловдивчани вкараха юношата на "Реал" (Мадрид) Карлос Алгара и  Ифена Доргу, брат на звездата на "Манчестър" Юнайтед  Патрик Доргу.

За "Арда" от дузпа се разписа Бирсент Карагерен. 

Георги Миланов Снимка: "Ботев" (Пд)

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