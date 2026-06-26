Мистерията е разкрита - Инфантино не се клонира, гафът е на ФИФА

Всички свикнахме през мач да ни показват как президентът на ФИФА Джани Инфантино е на трибуните и наблюдава двубоите от световното първенство.

Е, така бе и в четвъртък вечерта. Босът на централата бе показан на камерите във втората минути на мача между Германия и Еквадор. Ликът на шефа на световния футбол се появи по телевизията и на срещата Кюсарао - Кот д'Ивоар в 11-ата мин. Ще кажете, какво толкова. Ами, просто срещите бяха по едно и също време, а се играха в различни краища на Щатите. И това веднага отприщи вълна от спекулации. Как е възможно Инфантино да е на двете срещи едновременно? Клонира ли се? Има двойник?

Е, отговорът се оказа доста логичен и разби на пух и прах спекулациите.

Истината обаче е, че президентът на ФИФА присъстваше физически само на единия стадион - на този, на който играха Еквадор и Германия във Филаделфия. За да покажат уважение към феновете и отборите на другия мач обаче, режисьорите на Кюрасао – Кот д'Ивоар решиха да пуснат видео с Инфантино на големия екран, симулирайки, че той следи срещата им “на живо” от официалната ложа.

Гафът определено е на телевизионните оператори, тъй като те не изписаха къде точно се намира шефът на световния футбол.

Иначе само за 2 седмици Инфантино е прелетял над 24 хил. мили, за да може да гледа колкото се може повече мачове.