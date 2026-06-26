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Звезди на Уругвай недоволстват от селекционера Биелса преди решителния мач с Испания

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Ключови футболисти от националния отбор на Уругвай са се оплакали на треньора Марсело Биелса от изтощение, прекалено строги тренировки и рискован план за игра преди решаващия мач от груповата фаза на световното първенство срещу Испания по-късно тази вечер.

Телевизионната мрежа ESPN и всекидневникът El Espectador съобщиха, че играчи, включително Федерико Валверде, Мануел Угарте и Родриго Бентанкур, са изложили проблемите пред треньора.

Двукратните световни шампиони разочароваха с представянето си до момента на Мондиал 2026, завършвайки наравно 1:1 със Саудитска Арабия и 2:2 с Кабо Верде. Уругвайците трябва да победят европейския първенец Испания, за да си осигурят място в елиминационната фаза на турнира. Играчите, според информациите в медиите, желаят Биелса да предприеме значително по-предпазлив подход в двубоя срещу иберийците.

Биелса е реагирал гневно на оплакванията и е имал дълга реч пред целия отбор. В някои медии се твърди, че специалистът е обвинил няколко футболисти в опит да го свалят от поста за втори път.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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