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Луис Хамилтън: Неймар ми е като брат!

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Неймар Снимка: Ройтерс

Пилотът на „Ферари" Луис Хамилтън реагира на това, че Неймар написа „Помни кой си" след мача с Шотландия на световното първенство - първият за нападателя в състава на националния отбор на Бразилия от октомври 2023 г. насам.

Британецът остави същото съобщение след победата си в Гран при на Барселона-Каталуния във Формула 1.

„Получих съобщение от него миналата седмица. Постоянно сме във връзка, аз и Неймар. Той е много добър приятел, за мен е като брат. И когато видях поста му, беше много, ама много готино.

Той в тази фланелка на бразилския национален отбор и всичко останало – просто невероятно. Това беше толкова мощно послание, когато го сподели с това и с чудесната си фен база. Всички хора в Бразилия разчитат на това националният отбор да си свърши работата.

Имаме нужда от повече позитивизъм в света и това беше едно позитивно послание", заяви седемкратният шампион във Формула 1 преди Гран при на Австрия.

Неймар Снимка: Ройтерс

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