Сенси ще играе с легендарния №8 на Стоичков в ЦСКА

Италианският полузащитник Стефано Сенси заяви, че за него е чест да носи емблематичния номер 8 в тима на ЦСКА. Той е второто ново попълнение на "червените" през летния трансферен прозорец след нидерландския нападател Жоел Цварц. Халфът се присъединява към „армейците" от кипърския Анортозис, като подписа договор за две години.

"Искам да продължа напред в кариерата си. Смятам, че ЦСКА е стъпка в правилната посока. Искам да се наслаждавам на футбола, да печеля, да бележа голове и да бъда част от историята на този клуб. Трябва винаги да съм концентриран и да тренирам здраво всеки ден. Просто искам да стана част от ЦСКА", разкрива двукратният шампион на Италия в първото си интервю за клубните канали на ЦСКА.

Още през първите му дни в лагера на тима в Австрия се усеща желанието му бързо да се впише в отбора и да започне да радва феновете.

„Нямам търпение да да заиграя, да усетя атмосферата, стадиона и първенството. За радост първият мач наближава. Чувствам се много добре. Тук съм вече от 2 дни и виждам, че съм в голям клуб със страхотна организацията и добри хора. Наистина съм щастлив, че съм тук", добави той.

„Първите ми впечатления са невероятни. Първо се видях с треньора, той е много добър като наставник, но и като човек. Съотборниците ми също са страхотни момчета, накараха ме веднага да се почувствам част от отбора. Щастлив съм. Знам, че ЦСКА е голям клуб - както в България, така и в Европа. Познавам го още от годините ми в Италия. Гледал съм някои срещи на тима, както и кадри с феновете. Те са изключителни, създават страхотна атмосфера по време на мачовете, което е много важно за играчите", коментира Сенси.

Той ще носи емблематичния номер 8 на гърба си и е наясно какво означава това за червената общност: „Да, знам кой е Стоичков. Огромен футболист, част от историята на клуба и част от историята на европейския футбол. Той направи много на международната сцена, спечели „Златната топка". За мен фланелката с номер 8 е чест и още една причина да дам най-доброто от себе си".

С България го свързва и познанството с Валери Божинов.

„Той игра доста време в Италия. Свързахме се преди няколко дни в Instagram, поговорихме си. Той ми разказа някои неща за града, за феновете, за клуба... Като се върнем от лагера, ще се видим, за да си поприказваме отново", каза футболистът.

Като един от най-големите таланти на италианския футбол през последното десетилетие, играта на Сенси винаги е предизвиквала паралели с някои от водещите плеймейкъри в Серия А.

„Хората много често ме сравняват с Пирло и Верати. Те са страхотни футболисти и е трудно да сравняваме когото и да било с тях, но мисля, че с Верати имаме - ако не същите индивидуални умения, то поне доста сходни. Най-любимите ми играчи бяха Шави и Иниеста, гледал съм всичките им изяви и мачове. Аз имам собствен стил, който наподобява техния, но пък е много трудно да се сравнявам с тях. Те бяха толкова добри... Написаха историята на нашия спорт. Все пак е хубаво, когато те слагат в такава компания", допълни той.

„За мен най-върховият момент в кариерата ми е мачът на „Камп Ноу" срещу Барселона от Шампионската лига. Направих отличен двубой срещу наистина феноменални играчи. Барселона винаги е бил любимият ми тим. Винаги гледам мачовете им, следя футболистите им. Така че за мен това си остава най-любимият момент", заяви Сенси.

Сега пред него предстои ново предизвикателство - завръщането на континенталната сцена с екипа на ЦСКА: „Най-важното нещо в европейските мачове е да си напълно концентриран през цялото време. Ние ще играем срещу добри и организирани отбори, така че не трябва да губим фокуса си".