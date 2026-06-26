Любо Пенев дебютира победно начело на "Локо" (Сф) след обрат срещу шампиона на Косово

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"Локо" (Сф) победи шампиона на Косово "Дрита" с 2:1 в неофициалния дебют на Любослав Пенев.

Срещата на лагера в Банско започна добре за "червено-черните", които стигнаха до чисто положение след само три минути игра. Милошев и Делев комбинираха добре, топката стигна до Адил Тауи, който от близка дистанция стреля във вратаря.

В 11-ата минута Спас Делев уцели напречната греда след прекрасно изпълнение на пряк свободен удар от дистанция. В 18-ата "Дрита" поведе с първата си по-опасна атака - нападателят на противника засече с глава центриране отдясно.

В 25-ата минута Делев отново отправи изненадващ удар от фаул, но стражът на "Дрита" се намеси. Минута по-късно Кауе Карузо не успя да се възползва от хубаво подаване на Тауи. Така "Локомотив" изоставаше с 0:1 на полувремето.

След почивката в изцяло нов състав "червено-черните" се активизираха. Марк-Емилио Папазов и Димитър Костадинов се озоваха на добри позиции, но не успяха да изравнят.

В 70-атат минута Ангел Лясков с хубаво подаване намери Ерол Дост, който се освободи майсторски и изравни и резултата. Малко преди края след мощен пробив Костадинов намери Емил Геров, но ударът му отиде над вратата.

В последната минута на срещата Николас Пенев проби отдясно и центрира към Марк-Емилио Папазов, който с прецизен удар от въздуха донесе победата на "Локо".