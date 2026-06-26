Алекс Николов №2 при реализаторите в средата на Лигата на нациите

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След изиграването на половината от мачовете (общо са 12) от основната фаза на Лигата на нациите основният точконосител на националния отбор по волейбол Алекс Николов заема втората позиция при реализаторите.

22-годишният посрещач има до момента 143 т. (9 аса, 7 блока).

Това прави близо 24 т. на мач. В последния срещу Словения, изгубен драматично с 2:3 в Любляна, Алекс наниза 28.

На първото място при реализаторите е белгийският диагонал Фере Регерс със 148 точки.

Утре съставът на Джанлоренцо Бленджини среща в словенската столица Канада, а седмицата завършва с двубой срещу Украйна в неделя.