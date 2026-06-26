Франция поведе с 2:1, Норвегия май си иска второто място в групата

Франция и Норвегия определят в Бостън кой ще е първи в предварителната им група на световното. Селекционерът на скандинавците Столе Солбакен остави сред резервите Ерлинг Холанд и Александър Сьорлот и явно сметките са отборът да е втори, за да играе с Кот д'Ивоар в елиминациите.

Французите можеха да поведат още в 22-ата секунда, когато Килиан Мбапе нахлу отдясно и улучи напречната греда. В 7-ата минута той намери на същия фланг забравения Усман Дембеле, който си поигра с трима норвежци и отбеляза първия гол. Дембеле добави второ попадение в 20-ата мин, но секунди по-късно Тело Осгард намали.

От ФИФА отказаха на французите да носят черни ленти в памет на майката на селекционера Дидие Дешан. Той се прибра у дома, а мача ръководи помощникът му Ги Стефан.

Норвегия - Франция 0:1

Голмайстор - Усман Дембеле (7)

Норвегия: Егил Селвик, Фредрик Аурснес, Хенрик Фалкенер, Лео Йостигор, Фредрик-Андре Бьоркан, Тело Осгор, Патрик Берг, Кристиан Торствед, Оскар Боб, Йорген Странд Ларсен, Андреас Скелдеруп

Франция: Майк Менян, Тео Ернандес, Максанс Лакроа, Дейо Юпамекано, Жул Кунде, Маню Коне, Орелиен Чуамени, Дезире Дуе, Майкъл Олисе, Усман Дембеле, Килиан Мбапе

Съдия - Майкъл Оливър (Анг)

В другия мач от групата, който е само за третото място и дори не гарантира класиране напред Сенегал също поведе на Ирак с 1:0 след гол на Хабиб Диара в 4-ата минута. в 13-ата иракчаните останаха и с човек по-малко, след като бе изгонен бившия защитник на "Левски" Ребин Солака с директен червен картон.