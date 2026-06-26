"Лудогорец" победи 7:4 "Етър" в голов екшън

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"Лудогорец" стартира контролите от лятната си подготовка със 7:4 над втородивизионния "Етър" в Разград.

„Орлите" наложиха темпото още от първите минути. Алберто Салидо откри резултата в 5-ата минута, а само пет по-късно удвои преднината на домакините. Ерик Маркус реализира третото попадение за "Лудогорец", но гостите успяха да върнат два гола и да намалят до 3:2.

Разградчани обаче бързо възстановиха аванса си - Николай Николов се разписа за 4:2, а Агибу Камара оформи резултата на 5:2 преди почивката. През първата част Ерик Маркус беше принудително заменен, след като получи удар.

След подновяването на играта Александър Маринов покачи на 6:2. "Етър" отново намери път към мрежата за 6:3, а Бернард Текпетей отбеляза седмия гол за Лудогорец. В заключителните минути гостите оформиха крайния резултат - 7:4.

В контролата от "Лудогорец" заложиха на експериментален състав, като се даде шанс на няколко млади футболисти от втория отбор да играят редом с по-опитните състезатели. "Лудогорец" владееше инициативата през по-голямата част от двубоя, докато Етър се възползва от няколко грешки в защитата на домакините.

Трима вратари на "Лудогорец" пазиха по 30 минути. На терена се появиха Серджио Падт, Хендрик Бонман и 16-годишният Александър Панайотов, който записа своя неофициален дебют.

В неделя "Лудогорец" заминава на подготвителен лагер в Банско, където ще проведе втората част от лятната си подготовка. Следващата контрола на 14-кратния шампион е на 4 юли срещу румънския "Ботошани".